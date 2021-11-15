В Мордовии за сутки поймали пять пьяных водителей и выявили 200 нарушений ПДД

В Мордовии подвели итоги профилактического рейда «Встречная полоса». Сотрудники спецбатальона ДПС в течение суток контролировали движение как в Саранске, так и на трассах регионального и федерального значения.

Как сообщили в МВД республики, за время рейда было выявлено свыше 200 нарушений правил дорожного движения. Среди прочего, полицейские задержали пять водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Один из нарушителей уже имел судимость за аналогичное правонарушение. Также за выезд на встречную полосу штраф получили 28 автомобилистов.

Профилактическая операция проводилась с целью снижения аварийности и привлечения внимания водителей к соблюдению ПДД.