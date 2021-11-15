Получил 350 тысяч по фиктивным справкам: в Мордовии завершили расследование дела о мошенничестве

В Саранске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 45-летний местный житель. Следователи установили: мужчина обратился в центр соцобслуживания, чтобы получить поддержку для открытия проекта по ремонту автомобилей. Хотя он знал, что не относится к категории малоимущих и имеет неофициальный доход, в заявлении указал обратное.

На основании представленных сведений ему одобрили выплату в размере 350 тысяч рублей. Когда несоответствие вскрылось, материалы передали в полицию. Сейчас дело направлено в суд, где жителю столицы Мордовии предстоит ответить за мошенничество в крупном размере.