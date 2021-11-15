Сказали «Кошка» — и забрали миллионы: две жительницы Мордовии стали жертвами лжесотрудников ведомств

В Рузаевском районе 72-летняя женщина лишилась 15,5 млн рублей после серии звонков от неизвестных. По словам пенсионерки, первым связался мужчина, представившийся сотрудником военкомата. Он сообщил, что ей нужно получить награды за погибшего сына, и попросил продиктовать код из SMS.

Затем последовали звонки уже «из Роскомнадзора» и «ФСБ», где заявили, что ее пытаются обмануть, и посоветовали срочно «защитить средства», переведя их на безопасный счет.

По их указаниям женщина оформила в саранском банке выдачу 11 млн рублей, передала их человеку, который назвался сотрудником банка и назвал кодовое слово. Позже по аналогичной схеме она лишилась еще 3,5 млн рублей, а затем отправила мошенникам еще миллион через банкомат.

В тот же день о пропаже 8,5 млн заявила жительница Теньгушевского района: 74-летняя женщина сняла сбережения — компенсацию за погибшего сына — и передала незнакомцу после звонка «банковского сотрудника». Полиция устанавливает причастных.