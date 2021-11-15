Британские и немецкие фермеры закупили у Мордовии рекордный объем свекловичного жома

Мордовия серьёзно увеличила поставки кормов для животных за рубеж. По данным на конец ноября 2025 года, регион экспортировал более 42 тысяч тонн продукции — это на 10,6 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную часть экспорта, свыше 39 тысяч тонн, составил сушёный свекловичный жом — побочный продукт переработки сахарной свёклы. Он считается ценным питательным кормом для крупного рогатого скота, свиней и овец. Ключевыми покупателями этой продукции стали Великобритания и Германия.

Помимо европейских стран, мордовские корма заинтересовали покупателей и в других государствах. Представители Абхазии, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана приобрели более двух десятков партий кормов для домашних питомцев, произведённых в республике.

В Россельхознадзоре отмечают, что такие цифры говорят о значительном росте экспортного потенциала Мордовии в сфере производства кормов. Регион успешно наращивает поставки как для нужд сельского хозяйства, так и для рынка товаров для домашних животных.