В Верховном суде Мордовии пересмотрят дело экс-зампреда правительства о хищении на 333 млн

Верховный суд Мордовии 11 декабря рассмотрит апелляционную жалобу по делу бывшего вице-премьера регионального правительства Владимира Сидорова. Его обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а сумма причинённого ущерба превысила 333 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2012 по 2015 год экс-чиновник организовал хищение сельхозтехники, аммиачной селитры, крупного рогатого скота, а также выдавал займы, которые заведомо не возвращались. В общей сложности бюджету Мордовии был нанесён имущественный вред на сумму более 333,4 млн рублей. В ходе суда Сидоров свою вину не признал.

В сентябре Ленинский районный суд Саранска прекратил уголовное дело в связи с истечением десятилетнего срока давности. При этом суд взыскал с Сидорова 297 миллионов рублей. Это решение обжаловали обе стороны, что и привело дело в Верховный суд республики, где 11 декабря будет проведено новое заседание.