В Мордовии водитель «Приоры» вылетел в кювет и оказался в больнице

В Чамзинском районе Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель легкового автомобиля. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась с участием автомобиля Lada Priora.

По предварительной информации, 54-летний мужчина не справился с управлением. В результате машина съехала с проезжей части и оказалась в кювете. Удар оказался достаточно сильным — водитель получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи приняли решение о госпитализации. В рамках стандартной процедуры у мужчины взяли кровь на анализ, чтобы установить возможное влияние алкоголя или других факторов на его состояние в момент аварии.

Обстоятельства ДТП уточняются, по факту происшествия проводится проверка.