Мордовия вошла в число антилидеров по числу пострадавших от клещей — рядом с Крымом и Дагестаном

Мордовия попала в печальный список регионов с самым большим количеством пострадавших от клещей. Рядом с ней — Магаданская область, Северная Осетия, Дагестан, Крым и Камчатка. Такую статистику приводит Роспотребнадзор со ссылкой на РИА Новости.

В целом по стране обращений к врачам из-за укусов стало меньше — примерно 386 тысяч, что на 21% ниже прошлогодних цифр. Более 3,5 млн человек заранее привились от энцефалита. А на борьбу с паразитами брошены большие силы: обработано почти 200 тысяч гектаров лесов и парков — 99% от запланированного объёма. Но расслабляться рано.

В Мордовии клещи — давняя головная боль. Ещё в мае региональное управление Роспотребнадзора било тревогу: из 42 укушенных детей многие пострадали из-за того, что родители пытались вытащить насекомых неправильно. А в прошлом сентябре только за начало сезона в больницы обратилось 699 жителей республики. Так что местным жителям стоит быть особенно осторожными и не полагаться на авось.