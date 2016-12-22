В Мордовии состоится финал конкурса туристских маршрутов для болельщиков ЧМ-2018

В четверг, 22 декабря, в Мордовии продолжат выбирать лучшие туристские маршруты для болельщиков ЧМ-2018. Авторы работ, которые прошли в финал республиканского конкурса, сегодня будут защищать свои проекты.

Победители будут определены в следующих номинациях: "Лучший туристский маршрут для группы болельщиков", "Лучший индивидуальный туристский маршрут для болельщиков", "Лучший туристский маршрут для семейной группы болельщиков" и "Лучший тур выходного дня для болельщиков". В финал каждой номинации вышли по 2-3 работы. Оценку финалистам даст компетентное жюри.

Как сообщалось ранее, к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого также примет и Саранск, Банк России выпускает памятные монеты. Среди них — серебряные монеты номиналом в три рубля.