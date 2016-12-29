В Саранске в 2017 году заработает вытрезвитель

Власти Саранска приняли решение открыть в городе в новом году медвытрезвитель. Одна из основных причин – наличие такого учреждения в городе обязательно для города-хозяина чемпионата мира по футболу 2018 года. В Саранске, как известно, пройдут 4 матча группового этапа мундиаля.

Вытрезвитель будет открыт в здании аналогичного учреждения, которое было закрыто в Саранске несколько лет назад. Новый вытрезвитель будет рассчитан на 15-20 мест. В администрации считают, что этого количества будет вполне достаточно.

Как сообщалось ранее, на четвертой сессии Совета депутатов Саранска был принят городской бюджет на 2017 год. Доходная часть столичной казны в наступающем году составит более 4,7 млрд рублей.