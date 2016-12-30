Полиция Мордовии объявила в розыск мошенника

Полиция Мордовии объявила в розыск жителя села Лямбирь.

Отделом уголовного розыска разыскивается за совершение мошеннических действий Халиков Ильшат Фатихович, 1992 г.р., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой об оказании содействия в розыске Халикова. Лица, обладающие информацией о его местонахождении, могут позвонить в полицию.

Как сообщалось ранее, власти Саранска приняли решение открыть в городе в новом году медвытрезвитель. Одна из основных причин – наличие такого учреждения в городе обязательно для города-хозяина чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия