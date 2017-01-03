Реконструкция кинотеатра Рузаевки близка к завершению

Кинотеатр Рузаевки готовится принять первых посетителей. В настоящее время идут завершающие работы по реконструкции малого зала на 48 мест, сообщили в администрации района.

На данный момент установлено оборудование, которое купили на средства выигранного год назад гранта. Местных специалистов учить работать на нем будет гость из Екатеринбурга.

Большой зал сейчас в ожидании ремонта. Предполагается, что он будет вмещать 300 зрителей (ранее – 500), но станет гораздо более комфортным. В фойе кинотеатра можно будет приобрести традиционные атрибуты для просмотра любого фильма - попкорн, напитки.

Как сообщалось ранее, в рамках операции "Детское кресло", которая прошла в Рузаевке в конце декабря, были задержаны 8 водителей, нарушивших правила перевозки детей.

Источник: ruzaevka-rm.ru