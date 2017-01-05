Новый храм в Дубенском районе готов к освящению

В селе Морга Дубенского района Мордовии вскоре появится еще один храм. Об этом сообщили в местной епархии.

Строительные работы в храме практически завершены, прихожане с настоятелем готовы к освящению.

Новая церковь построена из массивных бревен. Иконостас в храме также выполнен из дерева.

Как сообщалось в конце декабря 2016 года, новый православный храм в честь святого Николая Чудотворца открылся в селе Токмово Ковылкинского района Мордовии. На первую литургию в новую церковь пришли более 50 прихожан, в том числе ученики местной средней школы.