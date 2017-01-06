Гостиницы Саранска с 1 января обязаны иметь "звезды"

С 1 января 2017 года все средства размещения гостей ЧМ-2018 (гостиницы, отели и т.д.) обязаны иметь «звезды», то есть быть классифицированы. Данный закон распространяется на все города, которые будут принимать матчи мундиаля, в их числе и Саранск.

Процедура получения «звезд» не занимает много времени и стоит от 40 до 60 тысяч рублей в зависимости от номерного фонда и уровня гостиницы. Отметим, что сперва закон должен был вступить в силу с 1 июля 2016 года, однако процесс перенесли на 6 месяцев, дабы у владельцев было больше времени.

Данные меры позволят упорядочить ситуацию и цены в гостиничном бизнесе, уверены эксперты.

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к ЧМ-2018 Саранск получит 180 млн рублей на благоустройство дворовых территорий.

Источник: РГ