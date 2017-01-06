В пригороде Саранска на Луховском пруду прошли соревнования по спидвею. Мероприятие собрало немало болельщиков, хотя гонки уже не так популярны в регионе-13, как лет 10 назад.

На состязание приехали знаменитые и титулованные мордовские гонщики - Юнир Базеев, Евгений и Василий Косоовы и другие, сообщили очевидцы гонок. Соревнования вызвали неподдельный восторг собравшихся.

Как сообщалось ранее, в Саранске 4 января состоялось открытие первого этапа второго тура зональных соревнований межрегионального спортивного состязания по хоккею «Первенство МКЦ Поволжье среди юношей 2005 г.р.». Соревнования проходят в Ледовом дворце Саранска.

Источник: pg13.ru