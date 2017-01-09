В Атюрьевском районе в кювет улетел внедорожник: есть пострадавший

Очередное ДТП, в котором пострадали люди, произошло в Атюрьевском районе Мордовии. Как сообщили в республиканском МВД, на 139-м км автодороги М-5 «УРАЛ» внедорожник «Сузуки» улетел в кювет. Причиной стала невнимательность водителя.

В результате инцидента медицинская помощь понадобилась одному человеку. В ведомстве не уточнили, кто именно стал пострадавшим, но очевидно, что это и есть сам виновник ДТП.

Все подробности инцидента уточняются.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе шофер на «Шкоде» выехал на «встречку» и врезался в автофургон, который по инерции въехал в «Мазду», и оба авто слетели в кювет. В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки.

Источник: 13.мвд.рф