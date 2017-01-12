В кинотеатре Саранска ждут аншлагов на показах фильма "На 50 оттенков темнее"

Самой ожидаемой премьерой 2017 года в Саранске, вероятно, станет картина "Викинг". Об этом заявили в кинотеатре "Синема Стар"

"Слышу много восторженных отзывов, недовольных мало. Семейные идут на "Три богатыря и морской царь" и "Монстр-траки", - рассказала кассир зала.

9 февраля зрителей Саранска ждет премьера скандального фильма "На 50 оттенков темнее" – продолжение "50 оттенков серого". По прогнозам кассиров, залы, как и на "Викинге", будут полными.

Как сообщалось ранее, в день рождения Владимира Высоцкого (25 января) в Саранске традиционно пройдет городской фестиваль бардовской песни "Спасибо, что живой…". Мероприятие каждый год организовывают саранские любители творчества маэстро при поддержке муниципального Управления культуры и ДК Саранска.

Источник: izvmor.ru