В Саранске жители Химмаша остались без воды

Жители половины Химмаша остались без воды.

Сегодня, 12 января, до 18:00 произошло плановое отключение холодного водоснабжения из-за замены задвижки по следующим адресам: ул. Косарева, д. 70,70а,74,76,78,80,81а; бул. Эрьзи, д. 1; ул. Лихачева, д. 2,4,5,9,12,15,14,15а,16,18,20,22,24,26,28; ул. Гожувская, д. 3,5,7,9,11,13,21,25,25а; ул. Т.Бибиной, д. 2,4,6; ул. Гожувская, д. 1; ул. Пуркаева, д. 2,4.

После завершения ремонтных работ вода вернется в краны.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Для того чтобы помочь посетителям Саранска лучше ориентироваться в нем, в прошлом году на двух языках – русском и английском заболтал городской общественный транспорт, а в этом году у Дома Союзов появился 1-й указатель, также на двух языках.

Источник: izvmor.ru