В Пролетарском районе Саранска на несколько часов отключат свет

Сегодня, 13 января, в нескольких домах Пролетарского района Саранска выключат электричество. С 14:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: ул. Веселовского, д. 4,6,8,10,12,14; пр. 60 лет Октября, д. 19.

Причиной отключения станет ремонт на подстанции, сообщили в расчетном центре. Работы носят плановый характер.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Для того чтобы помочь посетителям Саранска лучше ориентироваться в нем, в прошлом году на двух языках - русском и английском "заболтал" городской общественный транспорт, а в этом году у Дома Союзов появился первый указатель, также на двух языках.

Источник: izvmor.ru