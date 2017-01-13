В мэрии Саранска напомнили о перерегистрации нуждающихся в жилье

В Саранске стартовала перерегистрация граждан, которые состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Информация касается тех, у кого произошли какие-то изменения, влияющие на нуждаемость. В таком случае вам нужно принести документы и их копии, которые подтвердят эти изменения. Если изменений не было, необходимо написать расписку установленного образца.

Перерегистрация продлится до 1 апреля 2017 года.

Как сообщалось ранее, программа государственной поддержки граждан, по которой из республиканского бюджета выплачиваются средства на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам, продлена в Мордовии до 1 марта 2017 года. Таково постановление Правительства РМ от 26 декабря 2016 года.

Источник: adm-saransk.ru