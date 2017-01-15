Молодожены Саранска активно бронируют субботы для бракосочетаний

Большой свадебный бум ожидается в Саранске. Как сообщила начальник Управления ЗАГС администрации Саранска Татьяна Куприянова, после новогодних праздников молодые пары начали активно подавать заявления на регистрацию брака.

На данный момент практически все субботы предстоящего лета уже заняты. Куприянова отметила, что молодожены бронируют время и через портал госуслуг.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в Саранске официально зарегистрировано 4455 новорожденных. Указанная цифра превышает показатель 2015 года на 245 младенцев. Таким образом, рост рождаемости составил 5,8%.

Проведенный анализ рождаемости в Саранске с 1991 года показал, что именно в 2016 году родилось наибольшее количество малышей. Минувший год побил рекорд 2014-го, когда на свет появились 4309 детей.

Источник: izvmor.ru