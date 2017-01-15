Дети Саранска с помощью рисунков рассказали, как в их семьях празднуют Новый год

В Саранске прошел конкурс детский рисунков "Новый год в моей семье". Он был приурочен к новогодним и рождественским праздникам, и состоялся в рамках реализации социального проекта "Перемена – система арт-терапевтической помощи замещающим семьям".

В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных учреждений и школьники Саранска. Юные художники при помощи рисунков рассказывали, как встречают Новый год в их семье. Авторы лучших рисунков получили дипломы и сладкие подарки.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе Мордовии взял старт фестиваль детского творчества "Рождественская звезда". В этом году на фестиваль приехали юные таланты из Атюрьевского, Зубово-Полянского и Спасского (Пензенская область) районов. Разумеется, не обошлось и без хозяев фестиваля – выходцев из Торбеевского района.