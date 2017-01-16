В Мордовии задержали обмотанного бинтами наркосбытчика из Самары

Полиция Мордовии задержала наркосбытчика из Самары.

Сообщается, что его задержали в пассажирском поезде, шедшем из Санкт-Петербурга в Самару. Задержанный перевозил свыше 450 таблеток, содержащих наркотическое средство МДМА. Их он спрятал на своем теле, примотав бинтами. Наркотические вещества мужчина намеревался реализовывать в своем регионе.

На данный момент уголовное дело направлено в Лямбирский районный суд.

За данное правонарушение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала 25-летнего жителя Ромодановского района, который обвиняется в хищении денег у своей же знакомой.

Как стало известно, парень неоднократно приходил в гости к пострадавшей и знал, где у нее находятся ценности. На протяжении месяца он периодически пользовался моментом, когда девушка выходила из комнаты, и крал ювелирные украшения.

Источник: info-rm.com