МЧС Мордовии войдет в состав Центрального федерального округа

Подразделения МЧС Центрального и Приволжского федеральных округов будут объединены в единую структуру. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Таким образом, ГУ МЧС России по всем приволжским регионам, в их числе и Мордовии, а также пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Приволжский региональный поисково-спасательный отряд, авиационно-спасательный и волжский спасательный центры, центр управления экстренной психологической помощи войдут в состав Центрального регионального центра МЧС России.

Процесс слияния произойдет в первом квартале текущего года.

Как сообщалось ранее, в Мордовии за новогодние праздники было спасено 9 человек.

Источник: mchs.gov.ru