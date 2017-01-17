"Мордовия" разорвала контракт с Бердниковым

Защитник Алексей Бердников покинул ряды саранской "Мордовии". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.

Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летний защитник не провел за "Мордовию" ни одного матча.

Как сообщалось ранее, форвард сборной Армении Артур Саркисов прекратил сотрудничество с саранской "Мордовией". Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

29-летний нападающий в прошлом году перешел в "Мордовию" из "Волги".

Источник: fc-mordovia.ru