Мордовия будет учиться у Израиля повышать надои молока

Власти Мордовии намерены плотно и плодотворно сотрудничать с другими странами в сфере открытия новых производств. Достигнуты определенные договоренности с Голландией и Венгрией, в перспективе – налаживание экономических отношений с Израилем.

В первую очередь речь идет о производстве оптоволокна. Впрочем, не стоит забывать и о сфере сельского хозяйства, в которой Мордовии есть чему поучиться у Израиля. К примеру, надои молока в этой стране намного выше, чем в регионе-13, а потому мордовским крестьянам предстоит изучить современные технологии производства молока.

Как сообщалось ранее, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков посетили Республику Мордовия. Официальные лица изучили опыт создания мини-ферм и перерабатывающих предприятий.

Источник: e-mordovia.ru