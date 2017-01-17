В Саранске к ЧМ-2018 балконы украсят витражами

Исторический центр Саранска в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года приведут в нормативное состояние. В частности, специалисты украсят витражами остекление на балконах в домах, где оно предусмотрено. Таким образом, остекление будет единообразным и привлекательным.

В тех квартирах, где по проекту не должно быть остекления, хозяев квартир попросят его снять. Разумеется, происходить это будет за счет городского бюджета.

Кроме того, мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что предпринимателей, арендующих первые этажи в домах, также обяжут привести их в порядок.

Как сообщалось ранее, Петр Тултаев держит на особом контроле "проблемные" районы города. Градоначальник отдал распоряжение разместить в жилых домах по ул. Веселовского, Солнечной, Т. Бибиной и некоторых других опорные пункты полиции.