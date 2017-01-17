Бизнесвумен из Мордовии торговала поддельными брендами

В Мордовии выявлен факт незаконного использовании всемирно известных брендов одежды. Как стало известно, бизнесвумен продавала спортивную одежду и часы с использованием товарных знаков, правами на которые владеют мировые компании. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО, по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мошеннице – лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, еще одна афера совершена при помощи сайта "Авито". Жертвой на этот раз стала 53-летняя жительница Мордовии, потерявшая 12 тысяч рублей.

Источник: Управление на транспорте МВД России по ПФО