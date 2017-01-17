В Мордовии до конца 2017 года продлили действие программы льготной ипотеки под 5%

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что льготная ипотека под 5 процентов в республике продлена до конца 2017 года. Об этом Волков объявил на торжественном собрании в честь Дня российской печати.

Напомним, что благодаря реализуемой в регионе программе льготной ипотеки новое жилье получили более 2000 семей. Кроме того, развитие программы позволило сохранить объемы строительства, обеспечить их рост и привлечь 4 миллиарда рублей инвестиций.

Как сообщалось ранее, в Саранске стартовала перерегистрация граждан, которые состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Информация касается тех, у кого произошли какие-то изменения, влияющие на нуждаемость. В таком случае вам нужно принести документы и их копии, которые подтвердят эти изменения.

Источник: e-mordovia.ru