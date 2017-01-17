Жителю Саранска вынесли приговор за избиение полицейского

В Саранске вынесли приговор гражданину Нидивидову В.А. Он был признан виновным в совершении насилия в отношении представителя власти.

В прокуратуре Мордовии пояснили, что инцидент случился 15 сентября 2016 года. Тогда Нидивидов, находясь в нетрезвом состоянии в фойе пункта полиции № 1, ударил участкового в лицо. При этом полицейский находился при исполнении должностных обязанностей.

Пролетарский суд Саранска приговорил хулигана к 1,5 годам лишения свободы условно.

Как сообщалось ранее, в Мордовии выявлен факт незаконного использования всемирно известных брендов одежды. Как стало известно, бизнесвумен продавала спортивную одежду и часы с использованием товарных знаков, правами на которые владеют мировые компании.

Источник: prokrm.ru