Полиция разыскивает жителя Инсаровки, который пропал 2 января

Полиция Мордовии разыскивает жителя Инсаровки Ичалковского района Евгения Калачева. По данным МВД региона, вечером, 2 января 2017 года мужчина 1984 г.р. ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении нет информации.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 176 см, среднего телосложения, волосы короткие русые, глаза светлые, лобная залысина. Был одет: черная дубленка с мехом белого цвета, синяя вязаная шапка, джинсы синего цвета, на ногах черные ботинки.

Как сообщалось ранее, в Мордовии полиция ищет Михаила Амерханова, 1975 г.р., который подозревается в нанесении смертельных побоев. Приметы уроженца Саранска: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, глаза карие, брови дугообразные, губы полные.

Источник: 13.мвд.рф