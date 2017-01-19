В верхней части Рузаевки построят школу на 800 мест

Новая школа на 800 мест будет построена в Рузаевке. Расположится она в верхней части города, а построена будет с использованием каркасно-монолитной технологии. В основе новой школы будет проект, который уже с успехом реализовали в Татарстане. Сроки строительства не превысят 6 месяцев, сообщили в местной администрации.

Из районного бюджета на данный проект будет выделено 97 миллионов 919 тысяч рублей. Таково условие финансирования строительства из федерального бюджета.

Как сообщалось в начале 2017 года, кинотеатр Рузаевки готовится принять первых посетителей. В последнее время шли завершающие работы по реконструкции малого зала на 48 мест.

Источник: ruzaevka-rm.ru