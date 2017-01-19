Полиция Мордовии ищет молодого жителя Ельников, исчезнувшего в августе 2016 года

Сотрудники Следкома Мордовии разыскивают 23-летнего Ивана Чистова. Молодой человек пропал еще 26 августа 2016 года. Тогда 23-летний парень ушел из своего дома по улице Якушкина в селе Ельники и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы исчезнувшего молодого человека: на вид 20-23 года, рост 175 см, средней полноты, глаза голубые, лицо бледное, волосы темно-русые прямые. Был одет: шорты джинсовые светло-синего цвета.

Отметим, что по факту исчезновения гражданина Чистова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскивает жителя Инсаровки Ичалковского района Евгения Калачева. По данным МВД региона, вечером, 2 января 2017 года мужчина 1984 г.р. ушел из дома, до настоящего времени о его местонахождении нет информации.

Источник: mordovia.sledcom.ru