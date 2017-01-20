ДТП в Саранске: в Октябрьском районе "встретились" "Дэу" и "Гранта"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился в Октябрьском районе, где водитель "Дэу" протаранил "Гранту", после чего "Ладу" отбросило в столб.

Сведения о пострадавших отсутствуют. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

Источник: info-rm.com