Представитель Мордовии взял бронзу на этапе Кубка России по шахматам

Мордовский шахматист Сергей Волков отличился на этапе Кубка России по шахматам – мемориале Владимира Яковлевича Дворковича. Спортсмен республиканской КСШОР завоевал бронзу.

"Сергей Волков обогнал по дополнительным показателям восходящую звезду столичных шахмат Савелия Голубова, однако уступил двум подающим надежды молодым шахматистам", - сказано в сообщении КСШОР.

"Подающими надежды" шахматистами являются Александр Тряпишко из Крыма, который стал победителем, и Никита Матинян из Саратова, занявший второе место.

Как сообщалось ранее, мордовские борцы Жамболат Локьяев, Сергей Емелин, Евгений Салеев, Алексей Киянкин, Заур Кабалоев и Дмитрий Петайкин завоевали медали на международном турнире по греко-римской борьбе "Иван Поддубный".