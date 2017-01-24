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Представитель Мордовии взял бронзу на этапе Кубка России по шахматам

Представитель Мордовии взял бронзу на этапе Кубка России по шахматам

Мордовский шахматист Сергей Волков отличился на этапе Кубка России по шахматам – мемориале Владимира Яковлевича Дворковича. Спортсмен республиканской КСШОР завоевал бронзу.

"Сергей Волков обогнал по дополнительным показателям восходящую звезду столичных шахмат Савелия Голубова, однако уступил двум подающим надежды молодым шахматистам", - сказано в сообщении КСШОР.

"Подающими надежды" шахматистами являются Александр Тряпишко из Крыма, который стал победителем, и Никита Матинян из Саратова, занявший второе место.

Как сообщалось ранее, мордовские борцы Жамболат Локьяев, Сергей Емелин, Евгений Салеев, Алексей Киянкин, Заур Кабалоев и Дмитрий Петайкин завоевали медали на международном турнире по греко-римской борьбе "Иван Поддубный".