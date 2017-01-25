В Мордовии задержали мужчину с самодельным огнестрельным оружием

Полиция Мордовии задержала жителя Атяшевского района.

В процессе личного досмотра полицейские выявили и конфисковали у представителя сильного пола самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие.

По словам гражданина, он сделал оружие для того, чтобы отпугивать бродячих собак.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовно дело.

Как сообщалось ранее, житель Саранска нанес своему приятелю тяжелые травмы головы. Конфликт между двумя мужчинами произошел на автостоянке по улице Пушкина, где в ходе ссоры 37-летний подозреваемый схватился за топор и нанес несколько ударов своему оппоненту.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия