В Саранске мужчина украл у сожительницы 100 тысяч и уехал на отдых

Жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам 31-летней пострадавшей, из ее квартиры исчезли 100 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД Мордовии сообщили, что правоохранители быстро установили причастность к краже сожителя потерпевшей. Мужчина знал, где его спутница жизни хранит сбережения, поэтому забирал деньги себе небольшими частями. Накопив достаточную сумму, преступник уехал отдыхать за пределы региона. В это время пострадавшая и хватилась денег.

Злоумышленник не стал отрицать свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске пойман 44-летний рецидивист, который угнал чужую иномарку Volvo S40.

Источник: 13.мвд.рф