Жительницу Саранска будут судить за дачу взятки приставу

Жительница Саранска будет отвечать в суде за попытку подкупить пристава. Как стало известно, против женщины было возбуждено уголовное дело за долги по кредитным платежам.

В пресс-службе ФССП отметили, что долг женщина обязана была погашать с помощью вычетов из ее зарплаты. Однако гражданка решила уладить вопрос при помощи взятки приставу. Когда она пыталась передать должностному лицу 5000 рублей, то была задержана с поличным.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Мордовии немного смягчил наказание в отношении бывшего начальника колонии №13 УФСИН России по РМ Дмитрия Нецкина. Напомним, его приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 50 млн рублей за получение взяток. Теперь штраф Нецкина сократили до 15 млн рублей.

Источник: r13.fssprus.ru