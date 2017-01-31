В Саранске появятся именные скверы

В Саранске продолжается реализация проекта "Народный сквер". В его рамках весной высадят несколько тысяч молодых деревьев в различных уголках города.

К слову, у проекта появилось интересное развитие. По инициативе местных активистов властями города будет выделен участок для посадки именного сквера. С подобной просьбой активисты обратились к мэру города Петру Тултаеву и получили одобрение.

"Люди готовы даже сами покупать необычные саженцы и украшать ими свои дворы. При этом они просят дать таким скверам их имена. Считаю, что людей нужно поддержать", - отметил градоначальник.

Как сообщалось ранее, на Центральном рынке Саранска не осталось ни одного банкомата. Кроме того, у покупателей возникают проблемы при попытке расплатиться за товары банковской картой. Лишь единичные продавцы принимают такой способ оплаты.

Источник: adm-saransk.ru