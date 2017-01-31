Петр Тултаев: Субботники не должны восприниматься жителями Саранска как обязаловка

Как только в Саранск придут первые теплые дни, в городе стартует акция "Чистый город". На улицы города выйдут работники всех муниципальных предприятий, а также школьники и студенты. Они будут "вооружены" всем необходимым инвентарем, рассказал мэр города Петр Тултаев.

"Субботники не должны восприниматься людьми как обязаловка. Желание сделать родной город чище – вот, что мотивирует и объединяет людей сегодня. У всех нас есть прекрасная возможность признаться в любви Саранску. Способа лучше не придумаешь", - подчеркнул Тултаев.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжается реализация проекта "Народный сквер". Теперь у проекта появилось интересное развитие. По инициативе местных активистов властями города будет выделен участок для посадки именного сквера.

Источник: izvmor.ru