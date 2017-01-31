В Пролетарском районе Саранска к весне благоустроят два бульвара

На совещании в администрации Саранска обсудили подготовку к весенне-летнему периоду. Как заявил мэр города Петр Тултаев, в столице РМ следует создавать уютную и комфортную среду обитания. С этой целью в Пролетарском районе в этом году запланировано благоустройство бульваров им. Веденяпиных и им. Цаплина.

Главам районов и директорам городских управляющих компаний Тултаев поручил "оценить свои возможности и составить соответствующие планы загодя". Градоначальник напомнил, что с наступлением весны от жителей города могут начать поступать просьбы об установке в тех или иных местах урн и скамеек.

Ранее сообщалось, что как только в Саранск придут первые теплые дни, в городе стартует акция "Чистый город". На улицы города выйдут работники всех муниципальных предприятий, а также школьники и студенты. Они будут "вооружены" всем необходимым инвентарем.

Источник: adm-saransk.ru