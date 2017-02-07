ЕДДС Саранска станет самостоятельной структурой в рамках подготовки к ЧМ-2018

Единая дежурно-диспетчерская служба Саранска станет самостоятельной структурой. Такое решение принял мэр столицы Мордовии Петр Тултаев.

Напомним, сейчас ЕДДС является структурным подразделением казенного учреждения г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Однако, как заявил Тултаев, ЕДДС города – организатор матчей чемпионата мира по футболу, должна быть готова к решению самых важных задач самостоятельно. Служба будет находиться под непосредственным руководством главы Саранска.

Как сообщалось ранее, Петр Тултаев сделал выговор коммунальным службам города, оказавшимся не готовыми к снегопаду, который обрушился на столицу Мордовии в минувшие выходные.

Источник: izvmor.ru