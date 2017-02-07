В МГУ им. Огарева начнут готовить магистров по еще одному направлению

В МГУ им. Огарева в Саранске в скором времени начнут готовить магистров по специальности "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Обучение будет проходить в Рузаевском институте машиностроения, который является филиалом МГУ. В настоящее время там успешно готовят бакалавров по данному направлению, однако магистратура станет следующим уровнем подготовки квалифицированных кадров.

Впрочем, в следующем году приема на магистратуру по этой специальности еще не будет.

Как сообщалось ранее, в МГУ им. Н. П. Огарёва начался новый учебный семестр и возобновились дни открытых дверей для тех, кто в следующем году планирует поступать в вуз.

Источник: izvmor.ru