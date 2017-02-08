Продуктовая корзина в Мордовии остается одной из самых дешевых по России

В течение января 2017 года продуктовая корзина в среднем по России подорожала на 24,5 рубля. Теперь условный (минимальный) набор продуктов на человека стоит 3 726,4 рублей, сообщает Росстат.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке (8 431,3 рубля), за ней в этом рейтинге следует Магаданская область (6 725,9 рублей). Самая дешевая продуктовая корзина – в Курской области (3 069,5 рублей). Мордовия занимает третье место - 3102,5 рублей (подорожание за январь +1,2%), что более чем на 600 рублей ниже, чем в среднем по РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное министерство строительства и ЖКХ опубликовало среднюю стоимость квадратного метра жилья по регионам РФ на первый квартал 2017 года. В Мордовии средняя стоимость квадратного метра составляет 33 384 рубля, что ниже средней цифры по ПФО.

Источник: Росстат