По всей Мордовии отменены занятия в начальных классах из-за сильного мороза

Сегодня, 8 февраля, во всех школах Мордовии из-за мороза были отменены занятия для учеников 1-4 классов. Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что накануне из-за невероятно низкой температуры на занятия также не вышли школьники 1-9 классов в 14 районах региона.

Как сообщалось в начале февраля, сразу 9 школ и 1 детский сад Мордовии закрыты на карантин из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Частично из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты 25 школ (46 классов) и 5 детских садов (12 групп).