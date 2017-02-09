В Саранске изменится схема маршрутов автобусов и троллейбусов

К 2018 году в Саранске поменяют схему маршрутов.

Сообщается, что над ее разработкой работают не только лишь местные, однако и московские профессионалы. Автобусы и троллейбусы станут ездить по новейшим дорогам в районе стадиона, в новом микрорайоне на улице Т.Бибиной.

Возможно, пассажирское сообщение будет налажено на Юго-Западном шоссе.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ближайшее воскресенье, 12 февраля, временно изменится схема движения автобусов №20 и №34. Связано это с проведением всероссийской гонки "Лыжня России - 2017".

Источник: izvmor.ru