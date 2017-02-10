В Мордовии оштрафовали владельца заброшенного земельного участуа

Инспектор Россельхознадзора Мордовии обнаружил заброшенный участок земли, за которым никто не ухаживал. Расположен он в 1,8 км западнее поселка Передовой Ельниковского района, сообщает пресс-служба ведомства. Площадь участка составляет 1 га.

Участок зарастает кустами, что снижает качество сельскохозяйственной продукции и способствует распространению сорняков на соседние поля. В итоге на владельца участка наложен штраф в размере 3 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Как сообщалось ранее, сотрудники Россельхознадзора Мордовии пресекли ввоз на территорию региона "подозрительного" мяса. На посту ДПС на трассе "Нижний Новгород – Саратов" была остановлена "Газель". В ней дорожные полицейские нашли 180 кг мясной продукции без каких либо документов.

Источник: ursn-rm.ru