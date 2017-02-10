В Саранске поймали двух молодых наркоманов с канабисом

Полицейские Мордовии продолжают изымать наркотики у граждан. В Рузаевском районе был задержан безработный 33-летний мужчина, в кармане у которого были найдены несколько разовых доз наркотической соли. Теперь задержанному грозит солидный тюремный срок, сообщает пресс-служба МВД республики.

В Саранске сотрудники ДПС остановили авто, в салоне которого находились 19- и 22-летний парни. При досмотре у них был найден канабис массой 12 грамм. В отношении юношей возбуждены уголовные дела.

Задержанные заявили, что наркотики предназначались для личного потребления.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала 23-летнего жителя п. Ремзавод. При личном досмотре правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком весом 0,81 грамма.

Источник: 13.мвд.рф