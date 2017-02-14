Более 100 классов закрыты в мордовских школах из-за гриппа

По состоянию на 13 февраля в Мордовии на карантин по гриппу было закрыто 109 классов в школах. Такое заявление сделала заместитель директора Департамента по социальной политике – начальник Управления образования Администрации Оксана Шуляпова.

В школе №23 занятия приостановлены полностью. При этом детские сады работают в обычном режиме.

В то же время Шуляпова отметила, что в 2017 году эпидемиологическая ситуация по Саранску лучше, чем в прошлом.

Как сообщалось ранее, за последнюю неделю января в Мордовии зарегистрировано 5808 случаев заболеваний ОРВИ, из них 112 человек заболели гриппом. В Саранске зафиксировано около 4 тыс. заболевших (из них 85 – загрипповавших).

Источник: izvmor.ru