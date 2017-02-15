По Мордовии "шагает" "гонконгский грипп"

В Мордовии все больше людей заболевают так называемым "гонконгским гриппом" (штамм A(H3N2). Как сообщили в Роспотребнадзоре республики, за минувшую неделю данный вирус подцепили 10 человек из 21, которые заболели гриппом. Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждены 326 случаев заболевания гриппом A(H3N2).

"Исследования материалов от больных показали, что циркулирующие штаммы и штаммы, вошедшие в состав вакцин, полностью совпадают. Вирусы гриппа, которые выделяются сегодня от уже заболевших, не обладают никакой специальной устойчивостью к привычным и имеющимся в стране медицинским препаратам", - отмечают доктора.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 февраля в Мордовии на карантин по гриппу было закрыто 109 классов в школах.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru