В Саранске на Светотехстрое поймали двух наркоманов с марихуаной

В Мордовии продолжается активная борьба с наркотиками. В саранском микрорайоне Светотехстрой задержаны очередные два наркомана.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при личном досмотре у местных жителей были найдены наркотические вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной весом более 12 г.

Граждане заявили, что наркотики предназначались для личного употребления. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, в Саранске сотрудники ДПС остановили авто, в салоне которого находились двое парней, 19 и 22 лет. При досмотре у них был найден канабис массой 12 грамм.

Источник: 13.мвд.рф